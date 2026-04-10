Joven Cae de Antena de 30 Metros en Cuauhtémoc, Chihuahua; Intentaba Bajar una Bicicleta

Un joven de 22 años resultó con lesiones de gravedad tras caer desde lo alto de una antena telefónica en la colonia Presidentes, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón y Manuel González, donde se reportó la caída de una persona desde una altura aproximada de 30 metros, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con el reporte, el propio lesionado indicó que había subido a la estructura con la intención de bajar una bicicleta que se encontraba en la antena; sin embargo, en un momento perdió el equilibrio y cayó al vacío.

En redes sociales, comenzó a circular el video donde el joven intenta descender de la antena con la bicicleta en mano, sin embargo, se alcanza a apreciar cómo la víctima cae desde lo alto de la antena hasta el suelo.

Presenta lesiones internas de gravedad

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar apoyo y asegurar la zona, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria.

Tras la valoración inicial, los socorristas determinaron que el joven presentaba posibles lesiones internas de gravedad, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud, mientras autoridades exhortaron a la población a evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida.

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