Familia se Intoxica con Monóxido de Carbono en Ciudad Juárez; Cinco Fueron Hospitalizadas

Cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, resultaron intoxicados por monóxido de carbono al interior de una vivienda en la colonia Oasis Revolución, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió luego de que una de las personas encendiera un boiler dentro del domicilio sin contar con la ventilación adecuada, lo que provocó la acumulación del gas en el interior.

Al comenzar a presentar síntomas de intoxicación, los afectados solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron a la vivienda ubicada en el cruce de las calles General Anastacio Pantoja y Teniente Daniel García, donde confirmaron la situación y coordinaron la atención médica.

Atienden a cinco personas, incluidos tres menores

Paramédicos de Rescate, Cruz Roja Mexicana y URGE brindaron atención prehospitalaria a los afectados, quienes fueron reportados en condición estable y posteriormente trasladados a un hospital para su valoración médica.

Asimismo, unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para descartar una posible fuga de gas; sin embargo, determinaron que el origen del incidente fue el calentador de agua.

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Autoridades exhortaron a la población a revisar las condiciones de ventilación en sus hogares y el correcto funcionamiento de los equipos de gas, a fin de prevenir este tipo de accidentes.

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