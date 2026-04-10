Hombre Muere Mientras Jugaba Partido de Fútbol en Ciudad Juárez

La tarde del pasado 9 de abril, un hombre de aproximadamente 36 años perdió la vida mientras jugaba fútbol en la unidad deportiva Valle del Sol, ubicada en el cruce de las calles Camino Ortiz Rubio y Valle de la Colina, en el fraccionamiento Valle del Sol, en Ciudad Juárez.

Según informes oficiales, el jugador amateur, identificado por un familiar como Jonathan R. J., se desvaneció en el campo de fútbol durante un partido, por lo que sus compañeros realizaron de inmediato el reporte al número de emergencias 911 para solicitar una ambulancia.

Paramédicos y SSPM Intentaron Reanimarlo

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes al observar al hombre inconsciente iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

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Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y trabajaron en conjunto con los agentes; sin embargo, minutos después confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Un familiar que se encontraba en el lugar señaló a las autoridades que no tenía conocimiento de que Jonathan padeciera alguna enfermedad que pudiera causarle la muerte, por lo que se espera que, mediante estudios, se dé a conocer la causa del fallecimiento.

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