Inhuma Fiscalía 41 Cuerpos No Identificados en Cuauhtémoc, Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente llevó a cabo la inhumación de 41 cuerpos que permanecían sin identificar o sin ser reclamados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

El procedimiento se realizó este jueves 9 de abril en coordinación con la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, como parte de las acciones para desahogar la capacidad operativa del Semefo en la región.

De acuerdo con la autoridad, los trabajos iniciaron desde la tarde del pasado miércoles 8 de abril, con la apertura de fosas en el panteón municipal número 3, así como el traslado de los ataúdes que contenían los cuerpos.

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El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, señaló que esta medida permitirá liberar espacio de manera parcial en las instalaciones forenses.

De los cuerpos inhumados, 37 corresponden a hombres

De los 41 cuerpos inhumados, 37 corresponden a hombres, tres a mujeres y uno permanece sin determinar, detallaron autoridades.

En cuanto a las causas de fallecimiento, se informó que incluyen homicidio, suicidio, hechos de tránsito como choques o atropellos, accidentes, causas naturales y un caso por por falta de alimento.

El coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Occidente, Edmundo Chacón Lazo, explicó que a todos los cuerpos se les realizaron estudios técnicos y científicos, además de la toma de muestras que permitirán su posible identificación en el futuro.

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Indicó que, en caso de que familiares acudan posteriormente, se podrán realizar pruebas de cotejo genético para determinar si existe correspondencia y, de ser así, informar la ubicación exacta donde fue inhumado el cuerpo.

Las autoridades reiteraron que este proceso no impide la identificación posterior y forma parte de los protocolos forenses establecidos.

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