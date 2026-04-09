Hombre Muere Tras ser Atacado con Arma Blanca en la colonia El Mezquital de Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles 8 de abril, fue localizado un hombre con heridas de arma blanca sobre el Libramiento Regional, casi en el cruce con la calle Romerillo, en la colonia El Mezquital, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con lo dado a conocer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que realizaban patrullajes en el sector se percataron de un hombre tirado en la vía pública con heridas de arma blanca y golpes, aún con vida, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar; sin embargo, tras una revisión informaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que presentaba, principalmente en el cuello y la pierna derecha.

Cámara Centinela Podría Ayudar en la Investigación

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes resguardaron el área, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre la identidad de la víctima ni de los atacantes. Sin embargo, autoridades señalaron que a aproximadamente 205 metros del lugar se encuentra una cámara Centinela, la cual podría aportar información clave para la localización de los responsables del ataque.

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