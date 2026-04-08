Tuberculosis en Chihuahua: Qué es y Cómo se Contagia

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, donde provoca inflamación y daño en el tejido, dificultando la respiración. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o habla.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la tos persistente por más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y cansancio. Sin atención médica, la infección puede avanzar y causar daños graves en los pulmones e incluso en otros órganos.

Casos Actuales en el Estado de Chihuahua

Ante los recientes casos registrados, el subdirector de Epidemiología de Chihuahua, Gumaro Barrios, dio a conocer las cifras más recientes sobre la situación en el estado. Indicó que las cifras actuales son muy similares a las del año pasado en el mismo periodo; sin embargo, en 2026 se observa una ligera disminución en comparación con el año anterior.

“Hasta el día de hoy nosotros traemos 239 casos y, si nos comparamos con el año pasado a esta misma fecha, traíamos 259; entonces, tenemos una diferencia de -7%”, señaló.

Llaman a Tomar Precauciones

Finalmente, exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias, especialmente con las personas más vulnerables, así como acudir al médico ante cualquier síntoma y vacunarse en cualquier centro de salud para evitar contagios.

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