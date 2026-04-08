Accidente Vial Deja un Vehículo Calcinado y una Persona Lesionada en Ciudad Juárez

La madrugada de este miércoles 8 de abril se registró un accidente vial que dejó al menos una persona lesionada y un vehículo calcinado sobre el Blvd. Juan Pablo II, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones, un automóvil de color rojo circulaba a exceso de velocidad por el carril izquierdo del Blvd. Juan Pablo II, al pasar el puente Zaragoza, perdió el control e impactó a un vehículo de color blanco, proyectándolo hacia un poste de alumbrado público y provocando que quedara sobre el bordo del Río Bravo. Posteriormente, el vehículo del presunto responsable comenzó a incendiarse tras el impacto.

Vehículo se Incendia Tras el Choque

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial acudieron al lugar y observaron uno de los vehículos completamente en llamas, por lo que cerraron la circulación en ambos sentidos. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con dos máquinas para sofocar el fuego.

Posteriormente, se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios a los involucrados. Uno de los conductores presentaba lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Finalmente, autoridades iniciaron el peritaje correspondiente e informaron que no hubo pérdidas humanas ni personas con lesiones graves. Hasta el momento, no se ha determinado quién fue el responsable, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde más información del caso.

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