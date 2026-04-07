Detienen a Dos Hombres por Intento de Robo de Autopartes en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, realizaron la detención de Jesús Arturo Z. G., de 25 años, y José Eduardo G. A., de 24 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo de autopartes en grado de tentativa.

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De acuerdo con la información oficial brindada por las autoridades, el hecho fue reportado a través de una llamada al número de emergencia 911, en la que se alertó sobre el ingreso de presuntos ladrones en una empresa de maquinaria ubicada en el cruce de las calles Chihuahua y Querétaro, en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Los Sujetos Sorprendidos en Flagrancia

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el velador de la empresa, quien manifestó que en el área del taller automotriz se encontraban dos sujetos sospechosos. Los agentes ingresaron al sitio y, tras verificar la situación, sorprendieron a los individuos cuando intentaban desmantelar uno de los vehículos pertenecientes a la empresa.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de los sujetos, a quienes además se les aseguró una mochila color azul que contenía diversas herramientas, presuntamente utilizadas para desmantelar los vehículos. Finalmente, los detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente para que respondan por el delito cometido.

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