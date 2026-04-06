Localizan a Hombre Sin Vida en Camino de Terracería en Ciudad Juárez

La noche del domingo 5 de abril, vecinos de la colonia Juanita Luna reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el sector, por lo que al salir localizaron a un hombre sin vida sobre la calle Isla Salomón, en un camino de terracería.

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Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida, identificado hasta el momento como Edwin Daniel R. R., de 26 años de edad. La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el pecho, por lo que procedieron a resguardar el área.

Fiscalía Recabó Evidencias en la Escena del Crimen

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar e iniciaron con el levantamiento de evidencias donde se informó que fueron localizados al menos siete casquillos percutidos en el sitio, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

También acudió personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa exacta de muerte.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer mayor información sobre el o los responsables de este ataque armado. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades brinden más detalles.

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