Capturan a "El Larry", Presunto Jefe Criminal en Guachochi; Detienen a Otros Cinco Hombres

En el municipio serrano de Guachochi, autoridades estatales lograron la detención de seis personas que se encontraban fuertemente armadas, entre ellas un individuo identificado como presunto jefe de plaza de un grupo criminal.

Los detenidos fueron identificados como Johnny "N", Gabriel "N", Honorio "N", Joel Iván "N", un menor de edad de iniciales J. M. A. S., así como Fernando "N", alias “El Larry”, señalado como un importante generador de violencia en la región.

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De acuerdo con el reporte oficial, estas personas se desplazaban a bordo de dos vehículos, ambos sin matrículas, lo que levantó sospechas durante los recorridos de vigilancia.

Realizaron un operativo conjunto en la región serrana

El arresto se llevó a cabo la noche del pasado jueves, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con personal del Ejército, realizaban un operativo en los alrededores de esta zona serrana.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un importante arsenal que incluía seis armas de fuego largas, mil 770 cartuchos útiles, 60 cargadores y seis chalecos tácticos.

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Tras su detención, tanto los implicados como el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

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