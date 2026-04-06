Paro de Transportistas y Agricultores en Chihuahua Hoy 6 de Abril 2026: Bloqueos y Afectaciones

La mañana de este lunes 6 de abril de 2026, agricultores y transportistas del estado de Chihuahua se dieron cita en distintos puntos de la entidad para formar parte del paro nacional convocado días atrás en toda la República Mexicana, en protesta por los abusos que aseguran enfrentar de manera constante.

Entre las principales demandas se encuentran la falta de apoyos por parte del Gobierno Federal, los altos costos de operación y la inseguridad en carreteras. Además, en esta ocasión se sumó una nueva exigencia: el elevado costo del diésel, combustible utilizado por ambos sectores y que impacta directamente en sus actividades.

Paro de Transportistas en Chihuahua

En la capital del estado, la concentración estaba programada a partir de las 10:00 de la mañana en distintas casetas de peaje; sin embargo, hasta el momento solo se ha registrado movimiento en la caseta Sacramento, donde se puede observar a un grupo de transportistas y trabajadores del campo, quienes abrieron la circulación para permitir el paso libre sin cobro de peaje.

Paro de Transportistas en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, la cita fue a las 8:30 de la mañana. Algunos transportistas comenzaron a bloquear de manera parcial la circulación en la rotonda del kilómetro 20 sobre la carretera Panamericana, dejando únicamente un carril por sentido para el paso de automóviles.

Sin embargo, alrededor de las 11:00 de la mañana se realizó el cierre total para tráileres y camiones de turismo en el sentido de norte a sur. Los vehículos particulares pueden circular con normalidad.

Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que las condiciones en carretera pueden cambiar conforme avance la jornada, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta, conducir con precaución y anticipar sus traslados. Hasta el momento, no se han reportado más cierres en el estado.

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