Liberan Bloqueo de Transportistas en Carretera Panamericana en Ciudad Juárez

Luego de varias horas de afectaciones viales, autoridades municipales liberaron el bloqueo que transportistas mantenían sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 20, en Ciudad Juárez.

La protesta inició poco después de las 11:00 de la mañana por integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), como parte de una movilización a nivel nacional en la que exigen mayor seguridad en las carreteras del país, además de manifestar su inconformidad por el alza en el costo del diésel.

El cierre generó complicaciones en la circulación, principalmente en los tramos que conectan Ciudad Juárez con Villa Ahumada y Casas Grandes, afectando a decenas de automovilistas durante varias horas.

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Autoridades intervienen y liberan la vialidad

Fue después de las 14:00 horas cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), encabezados por César Omar Muñoz Morales, arribaron al lugar junto con una grúa para retirar las unidades que obstruían el paso.

En el sitio, el funcionario explicó que la intervención se realizó a petición del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, tras recibir múltiples reportes ciudadanos por las afectaciones viales. Aunque el bloqueo fue retirado y la circulación se normalizó, los transportistas permanecen en el lugar como parte de su manifestación.

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Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre posibles cambios en la situación, debido a que las protestas continúan a nivel nacional.

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