Se Incendia Ladrillera en la Colonia México 68 de Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 5 de abril se registró un incendio en una ladrillera ubicada en el cruce de las calles Manganeso y Gradma, en la colonia México 68, en Ciudad Juárez, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes se percataron de las llamas que salían del inmueble, por lo que de inmediato realizaron el llamado al número de emergencias 911, lo que facilitó la pronta intervención de las autoridades.

Bomberos Controlaron el Siniestro

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron con una máquina extintora y una cisterna para apagar el fuego, por lo que, tras varios minutos de labores, lograron sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a predios cercanos.

Luego de un peritaje correspondiente, las autoridades informaron que el fuego fue provocado y que consumió por completo el material que se encontraba al interior de la ladrillera, dejándolo reducido a cenizas. Pese a la intensidad del incendio, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el lugar.

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