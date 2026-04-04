Hallan a Dos Personas Sin Vida en Vivienda de Ciudad Juárez; Encuentran Drogas en el Lugar

Dos hombres fueron encontrados sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Rincón de la Extremadura y San Ignacio, en la colonia Valle de Santiago, en Ciudad Juárez, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió cuando una mujer arribó a la vivienda y localizó sin signos vitales a su pareja sentimental y a su cuñado, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

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Elementos policiacos acudieron al lugar para confirmar el reporte y proceder con el acordonamiento de la zona, mientras peritos iniciaban con las primeras diligencias para recabar evidencia.

Investigan posible relación con drogas

En el lugar trascendió que en el interior del domicilio fueron localizadas diversas dosis de droga sobre una mesa, así como materiales que podrían estar relacionados con su posible distribución.

Este hallazgo forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, sin que hasta el momento se haya confirmado de manera oficial el móvil.

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Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer mayores detalles sobre la causa de muerte de las víctimas, mientras continúan las indagatorias por parte de las instancias correspondientes.

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