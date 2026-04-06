Pelea Entre Vecinos Termina con Detonaciones de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 5 de abril, se reportó al número de emergencias 911 una pelea entre vecinos que terminó con detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Nahoas y Mijes, en la colonia Azteca, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, dos hombres se encontraban discutiendo en la vía pública, cuando uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó varios disparos en contra de la otra persona, lo que generó que testigos realizaran el llamado a los servicios de emergencia.

Corporaciones Resguardaron la Zona de la Pelea

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron casquillos percutidos sobre el pavimento. Posteriormente, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, procedieron a resguardar el área.

También acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencia para iniciar las investigaciones correspondientes en torno a estos hechos. Hasta el momento, no se ha brindado mayor información respecto a los responsables del enfrentamiento. Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas tras el incidente.

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