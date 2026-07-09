Marchas HOY 9 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 9 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc, Benito Juárez

11:00 Horas.

La Comuna 4:20 marchará de:

Estación Chilpancingo del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, en avenida Baja California y avenida Insurgentes Sur, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en Oklahoma 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

El Colectivo “Lleca Escuchado la Calle” se concentrará en:

Secretaría de Gobernación (Plantón), en General Prim y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

19:50 Horas.

Pedal y Taco rodarán de:

Liverpool, Parque Tezontle, avenida Canal de Tezontle 851, colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado.

Con destino Fuente Tláloc, avenida Rodolfo Neri Vela, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

21:15 Horas.

Ciclistas rodarán de:

Letras Tlatelolco, en avenida Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco.

Con destino a la Glorieta el Gato Interlomas, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ