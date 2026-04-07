Hombre Muere Tras Impactarse Contra Poste de Luz en Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 6 de abril se registró un accidente vial en el que se vio involucrado un vehículo deportivo, el cual dejó a una persona sin vida en el fraccionamiento Colegio, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor de un vehículo color gris aparentemente circulaba a exceso de velocidad sobre la calle 20 de Noviembre y, al incorporarse a la Av. Plutarco Elías Calles, perdió el control y terminó impactándose contra un poste de electricidad.

El Cuerpo fue Liberado del Automóvil por Bomberos

Al lugar arribaron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes localizaron a la víctima atrapada dentro del vehículo, por lo que inmediatamente cerraron todos los carriles de la Av. Plutarco Elías Calles y solicitaron el apoyo de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para liberar al conductor de los fierros retorcidos del automóvil.

En el sitio también se encontraban paramédicos de Rescate, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios a la víctima, identificada en el lugar como Javier R. R., de 32 años; sin embargo, al ser retirada del automóvil, ya no contaba con signos vitales.

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Asimismo, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para las investigaciones correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones.

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