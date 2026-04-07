Localizan a Dos Hombres Sin Vida Envueltos en Cobijas en Ciudad Juárez

La madrugada del este martes 7 de abril se reportó el hallazgo de dos personas sin vida, envueltas en cobijas, en un terreno baldío ubicado sobre la prolongación Oriente XXI, en la colonia Finca Bonita, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, fue una unidad del Ejército Mexicano la que localizó los cuerpos mientras realizaba un recorrido de patrullaje por el sector.

Señalaron que se trata de dos hombres, quienes estaban atados de las manos y envueltos en cobijas, por lo que se realizó el reporte correspondiente. En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal resguardaron el área.

Ubican Cámara de Videovigilancia Cerca del Lugar del Hallazgo

Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar con las investigaciones correspondientes. En el sitio también se dio a conocer que, aproximadamente a 350 metros, se encuentra una cámara de videovigilancia Centinela, por lo que se espera que pueda contribuir a la identificación de los responsables de este hecho violento.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa real de muerte.

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