Atacan a Chofer de Plataforma con Arma Blanca Para Robarle su Vehículo en Chihuahua

La mañana de este miércoles 8 de abril se registró un asalto a mano armada que dejó a un adulto mayor, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en calles del sur de la ciudad de Chihuahua.

Según la información brindada por las autoridades, el hecho ocurrió en el exterior de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Claveles y Lilas, en la colonia Campesina, donde un hombre de aproximadamente 60 años, quien se desempeña como chofer de plataforma, fue despojado de su vehículo y atacado con un arma blanca.

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Al lugar arribaron paramédicos para brindarle atención médica a la víctima, quien, de acuerdo con los reportes, presentaba varias heridas de gravedad, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención especializada, sin que hasta el momento se tengan más datos sobre su estado de salud.

Posteriormente, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano para resguardar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de recabar evidencia para iniciar la investigación correspondiente.

Hallan Auto Abandonado; Podría Tratarse de la Unidad Robada

Tras registrarse el ataque, minutos más tarde fue reportado el hallazgo de un vehículo abandonado sobre la calle 46 y Acueducto, en la colonia Zarco. Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para recabar evidencia en torno al vehículo.

Según las primeras versiones, el automóvil podría corresponder al que fue despojado momentos antes a un chofer de plataforma en calles de la colonia Campesina; sin embargo, hasta el momento no se ha brindado más información al respecto. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se logre dar con los responsables de este ataque contra un adulto mayor.

Ubican posible vehículo de chofer de plataforma | Foto: N+

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