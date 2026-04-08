Hallan a Hombre Envuelto en una Cobija y con el Rostro Cubierto en Ciudad Juárez

La madrugada del miércoles 8 de abril fue localizada una persona sin vida, envuelta en una cobija, en el cruce de las calles Basaseachi Poniente y Las Varas, en el fraccionamiento Villa Residencial, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, fue un vecino del sector quien alertó a través del número de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo tirado cerca de un terreno baldío ubicado en el cruce mencionado.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo; dieron a conocer que se trataba de un hombre envuelto en una cobija, con la cabeza cubierta y amarrada con un cable.

Al sitio también arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hallazgo Ocurrió Cerca de Cámaras de Videovigilancia

Asimismo, se informó que aproximadamente a 150 metros del lugar se encuentra una cámara de videovigilancia del sistema Juárez Vigilante, por lo que se espera que contribuya a la identificación de los presuntos responsables. Hasta el momento, no se ha dado a conocer más información en torno a la víctima; se espera que, una vez concluidos los estudios periciales, se logre su identificación.

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