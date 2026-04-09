Explosión en Tortillería de Ciudad Juárez Deja Cuatro Personas Lesionadas

La mañana de este jueves 9 de abril se reportó al número de emergencias 911 una explosión en una tortillería ubicada sobre la calle Arroyo del Mimbre de la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez, la cual dejó como saldo a cuatro personas lesionadas.

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De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, cuatro empleados del establecimiento se encontraban realizando sus labores cuando abrieron el tanque de gas del negocio y posteriormente encendieron el comal, lo que habría provocado la explosión.

Atención de Cuerpos de Emergencia

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar el área, mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos ingresó al establecimiento tras retirar la cortina metálica para sofocar las llamas.

En el sitio fue necesaria la llegada de dos ambulancias para brindar los primeros auxilios a los lesionados. Posteriormente, tres de ellos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya informado su estado de salud.

Llamado a la Prevención

Tras el hecho, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener medidas de prevención y revisar las instalaciones de gas en negocios, viviendas y equipos de cocina, con el fin de evitar este tipo de accidentes.

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