Atacan Aeronave en Guadalupe y Calvo, Chihuahua; Rescatan a Personal Minero Tras Operativo

Un ataque contra una aeronave que transportaba personal de una empresa minera, se registró en la región serrana del llamado Triángulo Dorado, en Chihuahua, lo que derivó en un operativo de rescate encabezado por fuerzas federales.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril de 2026 en las inmediaciones de Santa Rosalía de Carrizal, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La Guardia Nacional informó que en la avioneta viajaban los geólogos Francisco Rodríguez Hernández y Edwin Loya Días, así como el piloto Leonel Rodríguez Manríquez y Jhon Skeet, gerente general de la empresa, quienes realizaban labores relacionadas con un proyecto minero en la zona.

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La aeronave fue localizada en una pista improvisada entre las comunidades de La Mesa de la Palma, El Tabaco y Santa Rosalía de Carrizal, donde ya se encontraba inhabilitada.

Para atender la emergencia, se desplegó un helicóptero MI-17

De manera preliminar, autoridades indicaron que la aeronave habría sido inutilizada mediante el uso de artefactos explosivos improvisados lanzados por drones presuntamente operados por integrantes del crimen organizado.

Para atender la emergencia, se desplegó un helicóptero MI-17 desde el mando especial “Badiraguato”, bajo el mando del General de Estado Mayor, Luis Carlos Portillo Alarcón, logrando ubicar la zona del incidente.

Los cuatro tripulantes fueron rescatados y trasladados vía aérea a la Base de Operaciones Aérea “Atascaderos”, donde se resguardó su integridad, mientras se emitieron alertas a las fuerzas desplegadas en la región.

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