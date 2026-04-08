Investigan Caída de Avioneta Presuntamente Derribada a Tiros en el ‘Triángulo Dorado’

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua abrió una carpeta de investigación por la caída de una avioneta con cuatro pasajeros que aparentemente fue derribada a disparos en la zona conocida como el ‘Triángulo dorado’, en los límites con el estado de Sinaloa.

El reporte indica que la aeronave, volaba en la sierra Tarahumara, cuando presuntamente recibió impactos de bala y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en el municipio de Guadalupe y Calvo, a unos 500 kilómetros de la capital de Chihuahua.

Al respecto Guillermo Hinojosa, fiscal de Distrito Sur de Chihuahua, indicó:

“La avioneta baja ahí en San Miguel, en la pista de San Miguel algo así se llama, entonces ya en el lado de Badiraguato ya de Sinaloa, entonces nosotros vamos a abrir carpeta de investigación porque necesitamos pues ahora sí que declarar al piloto para ver exactamente dónde fue el percance, si se trató de un ataque directo a la avioneta o si fue algún percance mecánico”

Avioneta

En la avioneta viajaban cuatro personas, entre ellas el piloto y tres ciudadanos extranjeros, presuntamente empleados de una compañía minera, pero las autoridades confirmaron que resultaron ilesos.

Por su parte, el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, dijo que la Fiscalía y la Policía Estatal, realizan las investigaciones para aclarar lo ocurrido.

“Hay ciudadanos extranjeros involucrados, si se comprueba que el fallo de esta aeronave tiene ver con disparos o con actividades ilícitas, bueno pues se deberá dar un tratamiento de un tipo y si esto es solo una especulación, seguramente se estará abordando de otra manera”

Fue desplegado un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde aterrizó de emergencia la aeronave.

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Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ