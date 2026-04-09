Policía Hiere a un Asaltante que lo Apuntó con Arma de Juguete en Ciudad Juárez

Durante la noche del miércoles 8 de abril, se reportó a un presunto asaltante que resultó lesionado por un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la colonia Satélite, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, un hombre, hasta el momento no identificado, asaltó una tienda de conveniencia en el fraccionamiento San Carlos y posteriormente huyó a bordo de una bicicleta, por lo que se generó un reporte al 911.

Tras recibir el reporte, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo de búsqueda en el sector, localizando al sospechoso en el cruce de las calles Urano y Yapeto. Al momento de intentar detenerlo, el presunto asaltante sacó un arma de juguete y apuntó contra los oficiales, por lo que uno de los agentes accionó su arma, hiriéndolo en una pierna.

Sujeto Saca Arma de Juguete al Ser Detenido por Policías

Al lugar arribaron paramédicos de Rescate, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre, que ya se encontraba en calidad de detenido. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar con las investigaciones correspondientes. De acuerdo con vecinos del área, no sería la primera ocasión en que el hombre comete robos en la zona.

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