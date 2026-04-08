Localizan Osamenta en Casa de la Colonia Dale en la Ciudad de Chihuahua

Un operativo hermético se desplegó en calles de la colonia Dale, al sur de la ciudad de Chihuahua, tras el hallazgo de restos humanos al interior de una vivienda.

Elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, arribaron al domicilio ubicado sobre la calle Ochoa, entre las calles 36 y 38, luego de un reporte a los números de emergencia.

En un inicio, trascendió que en el lugar habrían sido localizados restos humanos, lo que derivó en el acordonamiento de una amplia zona mientras peritos en criminalística realizaban el levantamiento de evidencia.

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Cateo permitió localizar osamenta

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que se trató de una investigación encabezada por la Fiscalía de la Mujer, la cual derivó en un cateo autorizado por un juez. Durante la intervención, se confirmó la localización de una osamenta en el inmueble, por lo que el caso quedó bajo seguimiento de las autoridades correspondientes.

Será la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses la encargada de determinar si los restos localizados pertenecen a una mujer, así como de realizar las diligencias necesarias para su identificación.

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Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.

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