Incendian Vehículo en el Fraccionamiento Lomas de San José en Ciudad Juárez

La noche del pasado jueves 9 de abril se registró el incendio de un vehículo en el cruce de las calles Cerro de Colima y Segunda de Querétaro, en el fraccionamiento Lomas de San José, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Autoridades Ingresan a Presunta Casa de Seguridad de la Col. Fronteriza en Ciudad Juárez

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, dos hombres rompieron el cristal de un automóvil que se encontraba estacionado sobre la vía pública y posteriormente le prendieron fuego. Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, realizaron el reporte inmediato al número de emergencias 911.

Bomberos lograron Sofocar las Llamas

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes junto con personal de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal resguardaron el área, mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos, a bordo de una máquina ligera, sofocó las llamas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio y realizaron las primeras investigaciones en torno a este hecho, donde señalaron que el incendio habría sido provocado; sin embargo, serán los peritajes los que lo determinen. En el lugar no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo. Hasta el momento no se tienen datos sobre los responsables.

Historias recomendadas: