Hallan a Hombre Sin Vida Cerca de las Caballerizas de la DSPM en Chihuahua

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en la zona surponiente de la ciudad de Chihuahua, en un arroyo cercano al Parque Acueducto, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 35 años de edad, presentaba diversas huellas de violencia, entre ellas golpes visibles en el rostro, así como una herida producida por arma de fuego en el pecho.

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El hallazgo ocurrió en un arroyo ubicado entre las colonias Peña Blanca y Alfredo Chávez, en las inmediaciones de la zona de caballerizas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Encuentran bat de béisbol junto al cuerpo

En la escena, autoridades localizaron un bat de béisbol de aluminio junto al cadáver, el cual fue asegurado como parte de las evidencias para la investigación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para acordonar el área y resguardar la escena, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento de indicios y las primeras diligencias.

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Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada de manera oficial, y serán las autoridades correspondientes quienes continúen con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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