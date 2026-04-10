Autoridades Ingresan a Presunta Casa de Seguridad de la Col. Fronteriza en Ciudad Juárez

La noche del pasado 9 de abril se reportó al número de emergencias 911 una supuesta casa de seguridad ubicada en el cruce de las calles Nogales e Isla Ascensión, en la colonia Fronteriza, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, fue un vecino del sector quien reportó haber visto al menos a cinco sujetos encapuchados y con armas largas ingresar al domicilio, además de escuchar gritos.

Autoridades Inspeccionaron el Inmueble

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes al ingresar al domicilio no localizaron a personas privadas de la libertad; sin embargo, detectaron indicios de que el inmueble podría haber sido utilizado como casa de seguridad.

Ante esto, se solicitó la presencia de agentes investigadores, mientras que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal resguardaban el área.

Fiscalía Inició con las Investigaciones Correspondientes

Agentes de la Fiscalía General del Estado también arribaron al sitio para llevar a cabo las primeras investigaciones que permitan esclarecer los hechos, ya que hasta el momento no se tienen datos sobre los presuntos responsables.

Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades den a conocer más detalles sobre este hallazgo, el cual generó una importante movilización de corporaciones de seguridad.

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