Detienen a Presunto Feminicida en Chihuahua; Asesinato Fue en un Hotel de la Av. Tecnológico

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un caso de feminicidio, tras un operativo desplegado en la ciudad de Chihuahua.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada de la Mujer, instancia que integró la carpeta en contra de quien fue identificado como José Luis "N", por su probable participación en la muerte de una mujer.

Hallan a Mujer Sin Vida en Hotel de la Avenida Tecnológico en Chihuahua

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en días pasados en un hotel ubicado sobre la avenida Tecnológico, al norte de la capital del estado. La detención del presunto implicado se llevó a cabo mediante un operativo realizado en una vivienda de la colonia Los Arcos, donde fue ubicado por los agentes investigadores.

Detenido fue puesto ante un juez

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal correspondiente, donde se dará seguimiento al proceso judicial en su contra.

Se informó que será en las próximas horas cuando un juez del Distrito Judicial Morelos determine la situación legal del imputado, con base en los elementos presentados por la autoridad investigadora.

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Las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el caso, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos.

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