Localizan Dos Cuerpos en la Carretera Jerónimo-Santa Teresa en Ciudad Juárez

El hallazgo de dos cuerpos sin vida movilizó a corporaciones de seguridad sobre la carretera Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez, durante la mañana de este jueves 9 de abril del 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron localizados a la altura del kilómetro 2, justo al descender el puente que cruza la carretera 45 con dirección a Samalayuca.

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Se informó que las víctimas corresponden a dos hombres, uno de los cuales presentaba el llamado “tiro de gracia”, lo que apunta a un posible homicidio doloso.

Autoridades acordonan la zona

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias y ordenó el traslado de los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Localizan un Cuerpo Sin Vida en Cerradas de Santa Isabel de Ciudad Juárez

Será en dichas instalaciones donde se lleven a cabo los estudios correspondientes para determinar la identidad de las víctimas, así como las causas precisas de su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades.

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