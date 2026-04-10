Registro a Preparatoria en Chihuahua 2026-2027: Así Puedes Inscribirte Sin Examen

A partir del próximo lunes 13 de abril iniciará el registro único en línea para aspirantes a educación media superior del ciclo escolar 2026-2027 en Chihuahua, como parte de la estrategia “Juntos a la Prepa, mi derecho, mi lugar”.

La Secretaría de Educación y Deporte informó que el proceso estará disponible hasta el 31 de mayo a través de un portal oficial, donde las y los estudiantes deberán seleccionar tres opciones de planteles públicos como parte de su solicitud.

Una de las principales novedades es que no se aplicará examen de admisión, ya que el sistema de asignación determinará los espacios disponibles con base en la capacidad de cada escuela, así como en las preferencias del alumnado.

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Así será el proceso de asignación

De acuerdo con las autoridades educativas, el sistema también tomará en cuenta criterios como equidad de género, discapacidad y la existencia de hermanos inscritos en el mismo plantel, con el objetivo de garantizar un acceso más justo.

Los resultados podrán consultarse a partir del 12 de junio en la misma plataforma, mientras que el 19 de junio los aspirantes deberán acudir al plantel asignado para realizar un diagnóstico educativo.

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Finalmente, el proceso de inscripción se llevará a cabo del 1 de agosto al 11 de septiembre, dependiendo del subsistema educativo correspondiente.

Autoridades exhortaron a estudiantes y padres de familia a mantenerse atentos a las fechas y cumplir en tiempo con el registro para asegurar un espacio en el nivel medio superior.

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