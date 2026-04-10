Hombre en Ciudad Juárez Descubre que lo Dieron por Muerto por Error

Sin identidad oficial activa, sin acceso a pensión y sin posibilidad de realizar trámites básicos, así vive Rafael Rodríguez Rodríguez, de 64 años, en Ciudad Juárez, luego de ser dado por muerto por un error administrativo.

El problema surgió tras el fallecimiento de una persona con el mismo nombre y fecha de nacimiento en el estado de Nuevo León, lo que derivó en que su registro fuera confundido en los sistemas oficiales.

“Fui a cobrar y no me salió dinero… regresé y me dijeron que estaba dado de baja por muerte”, relató el afectado, quien desde entonces ha iniciado un recorrido por distintas dependencias en busca de una solución.

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Error lo deja sin pensión ni servicios médicos

El señor Rafael explicó que ha acudido a oficinas del Registro Civil, del Instituto Mexicano del Seguro Social e incluso a instancias de derechos humanos, sin lograr resolver su situación.

“Estoy desesperado porque no tengo pensión ni servicios médicos”, expresó.

Por su parte, autoridades del Registro Civil señalaron que este tipo de casos deben resolverse a través de una plataforma nacional, por lo que el trámite depende de la entidad donde ocurrió el registro erróneo, en este caso Nuevo León.

Debido a ello, se le ha indicado que acuda a dicha entidad o incluso a la Ciudad de México para agilizar el proceso, ya que a nivel estatal no pueden corregir directamente la información.

Este caso no es aislado, ya que existen antecedentes de situaciones similares derivadas de errores en registros o posibles casos de homonimia, por lo que autoridades recomiendan revisar cuidadosamente los documentos oficiales al momento de realizar cualquier trámite.

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