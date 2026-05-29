Alertan por Posible Ecocidio en Azcapotzalco: Vecinos Defienden Árboles de El Rosario

Habitantes de El Rosario buscan frenar la tala de árboles en Avenida de las Culturas

Los vecinos buscan crear conciencia con carteles para conservar a los árbolesFoto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vecinos de El Rosario mantienen protestas para impedir la posible tala de árboles por la construcción de la Línea 5 del Mexibús

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+