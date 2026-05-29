Alertan por Posible Ecocidio en Azcapotzalco: Vecinos Defienden Árboles de El Rosario

Vecinos de la colonia El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), mantienen una protesta para impedir la tala de árboles en el camellón de la Avenida de las Culturas, donde se contempla la construcción de la Línea 5 del Mexibús. Los habitantes aseguran que la intervención podría afectar uno de los principales espacios verdes de la zona, un corredor que durante años ha servido como punto de convivencia, recreación y refugio para diversas especies de fauna urbana.

La preocupación ha crecido entre los residentes debido a que varios árboles presentan daños en la corteza o cuentan con marcas y números de identificación. Esto ha generado sospechas de que podrían formar parte de un proceso de evaluación previo a su retiro, situación que ha encendido las alertas entre quienes habitan en esta zona del norte de la capital.

Denuncian daños en árboles y posibles afectaciones ambientales

Los vecinos afirman que algunos ejemplares tienen décadas de antigüedad y consideran que su desaparición tendría consecuencias importantes para el entorno. Además del valor paisajístico, destacan que estos árboles contribuyen a mejorar la calidad del aire, disminuir el ruido provocado por el tránsito vehicular y reducir la temperatura en una de las zonas más urbanizadas de la alcaldía.

Bernardo Sánchez, vecino de la colonia El Rosario y participante en las movilizaciones ciudadanas, explicó la preocupación que existe entre los habitantes por las condiciones en las que se encuentran algunos árboles.

“No nos vamos a dejar porque estos árboles son milenarios, así como ustedes los ven, son árboles muy viejos… hemos cerrado algunas avenidas y hemos puesto algunos letreros, pero creemos que durante la noche vienen y cortan la corteza de cada árbol para que el árbol caiga solo”.

Los residentes aseguran que han realizado diversas acciones para llamar la atención de las autoridades, incluyendo la colocación de carteles informativos y manifestaciones en la zona. Su principal objetivo es evitar que las obras avancen sin una discusión pública sobre el impacto ambiental que podrían generar.

Fauna local también estaría en riesgo, advierten residentes

Uno de los argumentos más recurrentes entre los habitantes es que el camellón funciona como un pequeño ecosistema urbano. En los árboles habitan aves, ardillas y otros animales que encuentran refugio en esta área verde, por lo que una eventual tala podría alterar su hábitat y obligarlos a desplazarse.

Además de los beneficios ambientales, los vecinos destacan que el corredor es utilizado diariamente por familias, deportistas y personas adultas mayores que buscan un espacio para caminar o realizar actividades al aire libre. En una ciudad donde las áreas verdes suelen ser limitadas, consideran que su conservación resulta fundamental para la calidad de vida de la comunidad.

Beatriz Cabrera, vecina de la zona, señaló que la posible pérdida de este espacio afectaría especialmente a quienes utilizan el lugar para ejercitarse y disfrutar de un entorno más saludable.

“Los adultos mayores que salimos a caminar o algo ya no vamos a tener ninguna posibilidad de respirar aire puro, de por sí ya como está esto”.

Marcas y folios en los árboles incrementan la preocupación vecinal

Durante un recorrido realizado por la zona, se observaron árboles con cortezas deterioradas y otros que cuentan con números de folio visibles. Para los habitantes, estas señales refuerzan la percepción de que existe un proceso relacionado con la posible intervención de los ejemplares.

Luis Gallegos, vecino de la unidad habitacional cercana al camellón, relató que anteriormente detectaron actividades de conteo e identificación de árboles, situación que motivó la organización de los residentes.

“De hecho ya hubo una campaña para contabilizar los árboles y ahí fue cuando intervenimos nosotros como vecinos de la unidad. Tuvimos que detenerlos porque ya estaban contando los arbolitos para ver cómo los iban seleccionando para tirarlos”.

Los habitantes sostienen que la transparencia sobre el proyecto es clave para evitar conflictos y garantizar que cualquier obra de movilidad considere alternativas que reduzcan el impacto ambiental.

Exigen diálogo con autoridades y un proyecto que preserve las áreas verdes

Como parte de sus acciones, los vecinos han colocado lonas y mensajes informativos en distintos puntos de la Avenida de las Culturas para alertar a la comunidad sobre lo que consideran una amenaza para el entorno. Incluso han calificado la posible tala masiva como un “ecocidio”, debido a las consecuencias que tendría para la vegetación y la fauna del lugar.

Los residentes solicitan la instalación de una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Azcapotzalco. Su petición principal es conocer a detalle el proyecto de la Línea 5 del Mexibús y explorar opciones que permitan mejorar la movilidad sin afectar el corredor verde que forma parte de la vida cotidiana de cientos de familias en El Rosario.