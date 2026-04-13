Dan de Alta a Menor Golpeado por su Padrastro, Tras 20 Días Hospitalizado en Ciudad Juárez

Luego de permanecer al menos 20 días hospitalizado, el menor identificado con las iniciales D.A.H.B., de 6 años de edad, fue dado de alta del Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de haber sido presuntamente golpeado por su padrastro en la colonia Manuel Valdez de Ciudad Juárez.

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El menor fue ingresado inconsciente a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social la noche del pasado 20 de marzo, aparentemente por una caída. En el lugar fue estabilizado para posteriormente trasladarlo a otro hospital, donde permaneció en coma durante algunos días y fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Fiscalía General del Estado y la propia familia confirmaron su alta, tras haber evolucionado de forma favorable con el tratamiento médico, por lo que hasta el momento su estado de salud es reportado como estable.

¿Qué Pasó con el Presunto Agresor?

En cuanto al agresor del menor, se dio a conocer que se trata de José Enrique C. M., padrastro del niño. Fue señalado como el presunto responsable de haberlo arrojado contra la pared y contra el piso, así como de agredirlo en otras ocasiones, junto a su hermano gemelo y un hermano menor.

Hasta el momento, José Enrique C. M. fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia familiar agravada, por lo que permanece recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, con sede en Ciudad Juárez.

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