Lanzan Bomba Molotov Contra Local de Comida en Ciudad Juárez

La noche del domingo 12 de abril, se reportó al número de emergencias 911 que dos sujetos causaron daños en un local de comida, luego de arrojar una bomba molotov; esto en el fraccionamiento Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, uno de los presuntos responsables ingresó al local ubicado en el cruce de las calles Carlos Dickens y Vicente Blasco Ibáñez, arrojó una bomba molotov y posteriormente huyó del lugar junto a otra persona a bordo de un vehículo.

Cámaras Podrían Ayudar a Identificar a los Responsables

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes resguardaron el área y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio y realizaron las primeras investigaciones; además, señalaron que el local cuenta con cámaras de seguridad, cuyos videos podrían ayudar a dar con el paradero de los responsables de este ataque.

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