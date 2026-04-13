Detienen a Chofer de Transporte en Ciudad Juárez; Estaría Vinculado a Homicidio

La noche del pasado domingo 12 de abril, un chofer de transporte de personal fue detenido por autoridades tras una persecución en calles de la colonia Rincones de Salvárcar II, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaron un operativo de búsqueda para dar con el detenido, tras su aparente participación en un homicidio.

Ubican Unidad con Apoyo de Videovigilancia

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia del sistema Centinela, lograron ubicar al chofer y a la unidad en el cruce de las calles Mulleres y Perdiguero, donde procedieron a realizar la detención del acusado, así como el aseguramiento del camión de transporte.

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Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes respecto al homicidio, así como su posible relación con el detenido, del cual hasta el momento no se han brindado más detalles.

Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones correspondientes, las autoridades den a conocer más información sobre este caso, ya que hasta ahora no se ha precisado a qué homicidio está vinculado.

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