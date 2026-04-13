Muere Jinete en Rodeo de Chihuahua; Fue Golpeado por un Toro Durante el Evento

Un joven jinete perdió la vida el pasado domingo durante un evento de rodeo realizado en la ciudad de Chihuahua, tras ser derribado por un toro en plena competencia.

El hecho ocurrió en el llamado el rodeo, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, donde se desarrollaban distintas pruebas de este deporte.

De acuerdo con los reportes, la víctima intentaba completar los ocho segundos reglamentarios sobre el toro seleccionado cuando, tras un movimiento brusco del animal, fue derribado de la montura.

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Al caer al suelo, el toro le propinó una fuerte patada en la zona de las costillas, lo que le provocó lesiones de gravedad ante la mirada de asistentes al evento.

Jinete perdió la vida mientras era atendido por paramédicos

Paramédicos que se encontraban en el lugar activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de espectáculos; sin embargo, pese a los esfuerzos, el joven perdió la vida momentos después.

La víctima fue identificada como Eliud Aranda, de 21 años de edad, originario de Saltillo, Coahuila, quien aparentemente visitaba la ciudad de Chihuahua por primera vez para participar en este tipo de competencias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el incidente, mientras autoridades y organizadores del evento no han emitido información adicional.

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