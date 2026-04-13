Dos Accidentes con Volcadura en Ortiz Mena Dejan Lesionados en Chihuahua

Dos accidentes viales registrados con minutos y metros de diferencia sobre el bulevar Ortiz Mena, en la ciudad de Chihuahua, generaron una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y dejaron varias personas lesionadas.

El primero de los percances involucró a un hombre que resultó con una herida en la cabeza tras protagonizar un choque con volcadura. Durante este hecho, un peatón que transitaba por la zona comenzó a convulsionarse, por lo que también requirió atención médica.

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Minutos después, en el mismo bulevar, se registró un segundo accidente de mayor gravedad, donde un vehículo terminó volcado e impactado contra un poste, luego de chocar con otra unidad y arrollar a un peatón.

Rescatan a conductora prensada tras volcadura

En este segundo incidente, la conductora de un vehículo compacto quedó prensada entre los fierros retorcidos, lo que obligó a la intervención de equipos de rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja y de URGE realizaron maniobras especializadas para liberarla, utilizando herramientas hidráulicas conocidas como “quijadas de la vida”, en un operativo que se prolongó por varios minutos.

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De acuerdo con rescatistas, fue necesario romper el parabrisas e ingresar al vehículo para poder extraer a la lesionada, quien posteriormente fue trasladada a un hospital.

Pese a la magnitud de los accidentes, se informó que los lesionados se encontraban estables, mientras autoridades realizaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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