Casetas en Chihuahua Suben Costos Desde Hoy 13 de Abril: Estos Son los Nuevos Precios 2026

A partir de este lunes 13 de abril entró en vigor un incremento en las tarifas de todas las casetas en el estado de Chihuahua, con aumentos que van de los 4 a los 11 pesos, de acuerdo con autoridades estatales.

Entre los ajustes más relevantes se encuentra la caseta de Villa Ahumada, cuyo costo pasó de 235 a 246 pesos, mientras que la de Galeana aumentó de 151 a 160 pesos.

Te podría interesar: Muere Jinete en Rodeo de Chihuahua; Fue Golpeado por un Toro Durante el Evento

En el caso de la caseta de Sacramento, ubicada en el municipio de Chihuahua, la tarifa subió de 94 a 100 pesos, y la caseta de Cuauhtémoc pasó de 147 a 155 pesos.

Este ajuste impacta directamente a automovilistas que transitan por las principales vías del estado, especialmente en rutas de alto flujo como Chihuahua–Ciudad Juárez.

Consulta aquí los nuevos precios oficiales

Las autoridades informaron que el listado completo de tarifas actualizadas puede consultarse a través del portal del Departamento de Carreteras del Gobierno del Estado.

Precios de casetas en Chihuahua Caseta 2025 2026 Diferencia Variación % Villa Ahumada $235.00 $246.00 +11 4.7% Galeana $151.00 $160.00 +9 6.0% Ojinaga $151.00 $160.00 +9 6.0% Santa Isabel (Cuauhtémoc) $147.00 $155.00 +8 5.4% Ojo Laguna (Flores Magón) $126.00 $270.00 +5 4.0% Camargo (2 Ejes) $237.00 $250.00 +6 4.0% Camargo (Jiménez) $120.00 $126.00 +6 5.0% Savalza $95.00 $100.00 +5 5.3% Chihuahua (Sacramento) $94.00 $100.00 +6 6.4% San Jerónimo $93.00 $100.00 +7 7.5% Delicias (Conchos) $89.00 $93.00 +4 4.5% Conchos (Camargo) $89.00 $93.00 +4 4.5%

Cabe destacar que, aunque la inflación del año pasado se ubicó en 3.7 por ciento, algunas casetas han registrado incrementos superiores, como es el caso de Jerónimo, donde el aumento fue de 7.5 por ciento.

Se recomienda a los conductores tomar en cuenta estos ajustes al momento de planificar sus traslados y considerar el impacto en sus gastos de viaje.

Historias recomendadas: