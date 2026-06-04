Sacan a Hombre de su Casa y lo Asesinan en la Calle en Brisas del Campestre en León

Un ataque armado cobró la vida de una persona que se encontraba en su casa en la colonia Brisas del Campestre, en León, donde varias personas armadas la sacaron de su vivienda para asesinarla de varios disparos en la calle.

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De acuerdo al reporte recibido a la cabina del 911, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando la víctima se encontraba ya descansando en su casa ubicada cerca del cruce de la colonia antes mencionada.

En cierto momento, al domicilio llegaron varios hombres quienes descendieron de un vehículo, para después ingresara la fuerza a la vivienda para ubicar al hombre que reposaba en uno de los muebles al parecer de la sala.

Ahí, los agresores sacaron a la víctima a la calle, donde sin mencionar palabra, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones frente a varios testigos y vecinos que llegaban también de sus trabajos a esa hora de la noche.

Tras lograr su objetivo, los agresores regresaron al vehículo para darse a la fuga y salir de la colonia, mientras que los testigos llamaban a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, pidiendo al mismo tiempo la presencia de los paramédicos.

La víctima fallece a la mitad de la calle frente a vecinos

Los primeros en llegar a la escena del ataque, fueron policías de León, quien en compañía de la Guardia Nacional, implementaron un operativo en la zona, con la finalidad de dar con los agresores, pero no tuvieron resultado positivo.

A los pocos minutos, los rescatistas llegaron al lugar para brindar atención médica al hombre, pero desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía del Guanajuato, así como al Semefo para que realizaran las indagatorias correspondientes.