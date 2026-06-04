Sacan a Hombre de su Casa y lo Asesinan en la Calle en Brisas del Campestre en León

Tras el ataque, vecinos de Brisas del Campestre, llamaron a los números de emergencia, quienes no pudieron detener a los agresores. La víctima murió en la calle.

La policía acordonó la zona.Foto: N+

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En León, un hombre fue asesinado tras ser sacado de su hogar por hombres armados. La policía y Guardia Nacional no lograron detener a los agresores. Detalles aquí.

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