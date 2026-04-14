Conductor Se Da a la Fuga Tras Arrollar a un Adulto Mayor en Motocicleta en Cd. Juárez

La noche del pasado lunes 13 de abril, un adulto mayor que circulaba a bordo de una motocicleta resultó lesionado tras ser impactado por una camioneta en la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, la víctima, identificada como Raúl R., de 73 años, circulaba sobre la calle Privada Puerto Rico y, al llegar al cruce con la calle Manzanillo, una camioneta de color blanco lo impactó de frente, proyectándolo varios metros.

Ante esto, el conductor responsable se dio a la fuga, dejando al hombre herido sobre la vía pública, por lo que vecinos del sector realizaron el llamado al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido.

Adulto Mayor fue Auxiliado por Policías Municipales

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios al afectado, realizando un vendaje e inmovilizando la pierna izquierda en lo que arribaban paramédicos.

Sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, fueron sus familiares quienes trasladaron al hombre en un vehículo particular para recibir atención médica, escoltados por una unidad de la Policía Municipal.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio y realizaron el peritaje correspondiente, donde señalaron que en el lugar de los hechos existen varias cámaras de seguridad, por lo que esperan que estas ayuden a dar con el responsable.

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