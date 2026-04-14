Hombre Resulta Lesionado Tras Caer de su Motocicleta en Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 13 de abril, un motociclista que circulaba a exceso de velocidad resultó lesionado tras caer de su unidad en calles del fraccionamiento Villa Colonial, en Ciudad Juárez.

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Tras el accidente, conductores que pasaban por el lugar realizaron el reporte al número de emergencias 911, solicitando ayuda. Minutos después, arribaron paramédicos de Rescate, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre, quien presentó lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El Motociclista fue Asegurado por Autoridades

Posteriormente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio y realizaron el peritaje correspondiente. Según las primeras versiones, el motociclista circulaba por la Av. Santos Dumont y, al llegar al cruce con la calle Leonardo Bernal, cruzó las vías del tren, perdió el control de la motocicleta y derrapó, terminando por impactarse contra el camellón central, lo que provocó su caída.

Autoridades señalaron que en el accidente no hubo otro vehículo involucrado ni más personas lesionadas, únicamente daños materiales, por lo que el conductor fue asegurado para responder por los daños ocasionados.

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