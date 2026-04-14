Hallan a Hombre Sin Vida Cerca de Arroyo en Chihuahua; Su Perro Permanecía Junto al Cuerpo

La mañana de este martes 14 de abril se reportó el hallazgo de un hombre sin vida a un costado de un arroyo, ubicado en las inmediaciones de la colonia Alfredo Chávez, en la zona sur de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el cuerpo de la víctima fue localizado en el cruce de las calles Río Lerma y Río Támesis, tirado sobre la vía pública y con impactos de arma de fuego.

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Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes cubrieron el cuerpo con una sábana azul y acordonaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado recababan evidencia en la escena del crimen para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Mascota de la Víctima Permanecía Junto al Cuerpo

Posteriormente, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Cabe señalar que la víctima se encontraba custodiada por su mascota, la cual permaneció junto al cuerpo.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la víctima; únicamente se dio a conocer que se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Se espera que, una vez concluyan las investigaciones, se logre determinar su identidad, así como dar con los presuntos responsables de este hecho violento.

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