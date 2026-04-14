Resultados Sorteo Mayor de la Lotería Nacional: Cae en Chihuahua Premio Mayor de 21 Millones

La noche de este martes 14 de abril, la Lotería Nacional realizó el Sorteo Mayor número 4009, edición conmemorativa por el centenario de la Federación Mexicana de Golf, donde el premio principal de 21 millones de pesos cayó en la ciudad de Chihuahua.

El sorteo se llevó a cabo en punto de las 20:00 horas, con un premio mayor garantizado dividido en tres series. El número ganador fue el 14075, cuya serie número 1 fue remitida para su venta en Chihuahua capital, mientras que las series 2 y 3 estuvieron disponibles a través de canales electrónicos.

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Este resultado colocó a Chihuahua como la sede donde se comercializó el billete ganador del premio principal, en una edición especial que celebró los 100 años del organismo rector del golf en México.

¿Cuáles son las terminaciones de los billetes para los premios de reintegros?

En cuanto a los premios por reintegro, la Lotería Nacional informó que corresponden a los billetes con terminaciones en 5, 4 y 0, lo que brinda oportunidad de recuperación parcial a otros participantes.

El Sorteo Mayor es uno de los más tradicionales dentro del sistema de sorteos en el país, y en esta ocasión combinó el incentivo económico con la conmemoración deportiva, marcando una edición significativa tanto para jugadores como para seguidores del golf en México. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

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