¿Qué se Sabe de la Detención del Muralista Que Pintó al Alcalde de Ciudad Juárez?

La detención del muralista Mick Martínez y otras 14 personas en Ciudad Juárez ha generado polémica en redes sociales, luego de que fueran arrestados mientras realizaban un mural con la imagen del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron el sábado 12 de abril sobre la avenida De las Torres, en la colonia Juárez Nuevo, donde el artista realizó el mural en la pared de una vivienda particular. Según se dio a conocer, contaban con autorización para realizar la obra, la cual tenía un tono satírico hacia el presidente municipal.

Testigos grabaron el momento en que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar. En los videos, que rápidamente se difundieron en redes sociales, se observa a los agentes grabando la escena antes de proceder con la detención de los presentes.

Te podría interesar: Muere Jinete en Rodeo de Chihuahua; Fue Golpeado por un Toro Durante el Evento

El arresto se prolongó por aproximadamente cuatro horas. Posteriormente, se determinó dejarlos en libertad, mientras que al día siguiente les fueron devueltos dos vehículos que también habían sido asegurados, sin que se les aplicara algún cobro.

Autoridades dicen la razón de la detención; mural fue eliminado horas después

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la detención se derivó de una llamada ciudadana que reportaba a un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, argumento que fue utilizado para proceder con el arresto.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que, al enterarse de lo ocurrido, solicitó la liberación inmediata de los detenidos y aseguró que respeta la libertad de expresión.

Sin embargo, horas después de la detención, el mural fue cubierto con pintura, avivando el debate sobre los límites entre el orden público y la expresión artística en la ciudad.

Hasta el momento, el muralista Mick Martínez no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo sucedido.

Historias recomendadas: