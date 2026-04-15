Choque Entre Auto y Tráiler Deja un Lesionado en la Colonia Nuevo Triunfo de Chihuahua

Un accidente vial se registró en la zona norte de Chihuahua, luego de que un vehículo compacto se impactara de frente contra la caja de un tráiler, dejando como saldo a una persona lesionada.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la colonia Nuevo Triunfo, sobre la avenida Venceremos, a la altura del cruce con la calle Hacienda de Santa Ana, vialidad que corre paralela a las vías del ferrocarril.

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De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el automóvil de color rojo presuntamente presentó una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control e invadiera el carril contrario, terminando por chocar contra la pesada unidad que circulaba en sentido opuesto.

Conductor fue trasladado a hospital

El guiador del vehículo compacto fue quien resultó con mayores afectaciones, al presentar golpes y mareos tras el impacto. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración más completa.

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En tanto, elementos de la policía vial acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, deslindar responsabilidades y coordinar la circulación, ya que el percance generó afectaciones al tránsito en la zona durante varios minutos.

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