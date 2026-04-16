Accidente de Autobús en la Carretera Delicias–Chihuahua Deja 4 Muertos y 5 Heridos

La madrugada de este jueves 16 de abril se registró un aparatoso accidente vial protagonizado por un autobús de pasajeros de la empresa Rhino, el cual dejó a cuatro personas sin vida y cinco más lesionadas.

Los hechos ocurrieron luego de que el autobús se impactara contra una columna de concreto del puente del Libramiento Oriente, en el kilómetro 208 de la carretera Delicias–Chihuahua, por causas que hasta el momento se desconocen.

Podría Interesarte: Desaparecen Jefe Policial y Dos Agentes en Belisario Domínguez, Chihuahua; Despliegan Operativo

De acuerdo con los primeros reportes brindados por autoridades, los pasajeros del autobús eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes regresaban a la capital del estado desde Torreón, Coahuila, tras haber recibido tratamientos médicos.

Víctimas Quedaron Atrapadas Entre los Fierros del Autobús

Hasta el lugar arribaron diversas corporaciones de seguridad y emergencia para brindar los primeros auxilios a las víctimas, quienes quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos de la unidad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la lista de víctimas ni de los lesionados. Únicamente se informó que los cinco heridos fueron trasladados al Hospital General Regional No. 1 en la ciudad de Chihuahua, donde se reportan estables, bajo vigilancia médica.

En el lugar se registró congestionamiento vial debido a la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Historias recomendadas: