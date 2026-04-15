Desaparecen Jefe Policial y Dos Agentes en Belisario Domínguez, Chihuahua; Despliegan Operativo

Una amplia movilización de seguridad se mantiene en el municipio de Belisario Domínguez, Chihuahua, tras la desaparición del director de la Policía Municipal y dos de sus agentes, ocurrida el pasado 14 de abril.

De acuerdo con información proporcionada por elementos del Ejército Mexicano, los tres policías presuntamente habrían sido privados de la libertad mientras se trasladaban a bordo de patrullas oficiales, lo que activó un operativo en la región.

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El hecho fue confirmado por el 66 Batallón de Infantería, lo que derivó en la implementación de acciones coordinadas para su localización.

Localizan patrullas; continúa búsqueda sin detenidos

Tras el reporte, se desplegó una Base de Operaciones Interinstitucional con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, enfocada en la búsqueda de los elementos desaparecidos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó, a través de su vocería, que como parte de los primeros resultados fueron localizadas dos de las tres patrullas en las que viajaban los agentes, dentro del mismo municipio.

Hasta el momento, el operativo continúa activo sin que se haya logrado ubicar a los policías ni se reporten personas detenidas. La zona permanece bajo vigilancia mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rastreo en la región.

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