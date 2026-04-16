Habitantes de Belisario Domínguez se Autoimponen Toque De Queda Tras Desaparición de Policías

El municipio de Belisario Domínguez amaneció bajo un ambiente de tensión e incertidumbre, con la comandancia de policía y la presidencia municipal cerradas, tras la desaparición de tres elementos de seguridad.

Las calles lucieron prácticamente vacías desde temprana hora, reflejando el temor entre los habitantes luego de que se confirmara la ausencia del director de Seguridad Pública, Isidro R. Ch., así como de los agentes Ricardo E. R. y Cristian P. L.

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De acuerdo con testimonios de ciudadanos, la situación ha generado miedo generalizado, al grado de que los propios pobladores han optado por limitar sus actividades y autoimponerse un toque de queda al resguardarse en sus hogares.

“Nos vamos temprano a la casa, ya en la noche no se mira nadie en la calle”, relataron habitantes, quienes reconocen que el temor ha modificado la dinámica cotidiana del municipio.

Patrullas abandonadas y operativo refuerzan clima de inseguridad

En medio del despliegue de seguridad, autoridades localizaron en el poblado de Copetes dos patrullas abandonadas con las llaves puestas, mismas que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

En la zona, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones estatales mantienen patrullajes constantes en operativo de búsqueda, para dar con indicios que permitan dar con el paradero de los policías desaparecidos.

Así se Encuentra Belisario Domínguez, Chihuahua, Tras Desaparición de Policías

Mientras tanto, a nivel administrativo, la única oficina municipal que permaneció abierta fue la de la sindicatura. Su titular, Gabriela Frías, reconoció el impacto que ha generado la desaparición de los elementos, quienes eran conocidos dentro de la comunidad.

Hasta el momento, los tres policías continúan en calidad de desaparecidos, mientras el municipio permanece en una especie de “toque de queda” no oficial, con la población resguardándose ante el clima de inseguridad.

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