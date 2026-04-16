Conductor Provoca Accidente Tras Omitir un Alto en Ciudad Juárez

La madrugada del jueves 16 de abril, vecinos de la colonia Zaragoza, en Ciudad Juárez, reportaron al número de emergencias 911 un accidente vial protagonizado por el conductor de un vehículo color negro, quien omitió un señalamiento de alto.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor responsable circulaba sobre la calle Fernando Montes de Oca y, al llegar al cruce con la calle Ramón Rayón, omitió el alto, cortándole el paso a una camioneta blanca, la cual, tras el impacto, perdió el control y terminó chocando contra la barda de un local.

Responsable Contaba con Documentación en Regla

Al lugar acudió una unidad de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. En el sitio se confirmó que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Autoridades señalaron que el conductor responsable del accidente contaba con sus documentos en regla, además de seguro vigente, por lo que responderá por los daños ocasionados.

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